Временная поверенная в делах США Квин вернулась в Украину

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин вернулась в Украину после двухнедельного отпуска, сообщило посольство США в Украине.

«Рады снова приветствовать в Украине временную поверенную в делах США Кристину Квин! Также искренне благодарны заместителю помощника Госсекретаря США Джорджу Кенту, который в течение последних двух недель исполнял обязанности Временного поверенного в делах США», — говорится в сообщении посольства в Twitter во вторник.

Напомним, ранее появились сообщения о том, что на должность посла США в Украине рассматриваются две основные кандидатуры — посла США в Сербии Энтони Годфри и посла США в Узбекистане Дэниеля Розенблюма.