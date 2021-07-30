Мининфраструктуры объявило конкурс на должности директоров трех морпортов и «Укрводшляха»

Министерство инфраструктуры Украины объявило конкурс на должности директоров ГП «Бердянский морской торговый порт», ГП «Николаевский морской торговый порт», ГП «Ренийский морской торговый порт» и ГП «Укрводшлях».

Как сообщается на странице ведомства в Facebook в пятницу, прием заявлений и необходимых документов от претендентов на участие в конкурсе действительно в течение 15 календарных дней после даты публикации объявления о проведении конкурса.

На период проведения конкурса и заключения контракта с победителем и.о. директора Николаевского морского торгового порта назначен Александр Медведик. Ранее он занимал должность замдиректора по эксплуатации в ГП «Морской торговый порт «Черноморск» (2017-2020 годы).

Кроме того, были назначены руководители двух филиалов ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ): начальником администрации Мариупольского морпорта станет Сергей Гусаков, Николаевского — Андрей Гранатуров.