Безос больше не самый богатый человек мира

Основатель Amazon Джефф Безос потерял статус богатейшего человека в мире, следует из данных обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time.

Состояние Безоса оценивается в $192,4 млрд. За день оно сократилось на 6,76%, или на $13,9 млрд.

На первое месте в рейтинге вышел владелец компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно. По оценке Forbes, его состояние составляет $192,9 млрд.

На третьем месте расположился основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск. Его состояние за сутки выросло на 2,2 млрд, до $179,4 млрд, сообщил Forbes.

Состояние Безоса сократилось на фоне падения стоимости акций Amazon. Накануне, 30 июля, они подешевели на 7,56%, до $3,3 тыс. за бумагу. Падение произошло после того, как компания опубликовала отчетность за второй квартал 2021 года — технологический гигант впервые за последние три года не оправдал ожидания аналитиков по роcту выручки.

За прошедший квартал чистые продажи в Amazon выросли на 27%, достигнув $113,08 млрд. Аналитики, опрошенные сервисом Refinitiv, ожидали более значительного роста — до $115,2 млрд. При этом темпы роста выручки оказались значительно ниже прежних: в двух предыдущих кварталах выручка росла на 44%.

Финансовый директор компании Брайан Олсавски объяснил замедление роста тем, что на фоне отмены ограничений, связанных с пандемией коронавируса, ажиотаж вокруг интернет-магазинов начал стихать и люди теперь предпочитают покупки в обычных магазинах.