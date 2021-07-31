В Турции локализовали 74 из 85 лесных пожаров

В различных регионах Турции, где огонь уничтожает леса, взято под контроль 74 из 85 лесных пожаров.

Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

«В период с 28 по 30 июля 2021 были взяты под контроль 74 из 85 лесных пожаров», — сообщил министр.

В общем лесные пожары возникли в 26 (из 81) провинциях страны. Пожарные продолжают прилагать усилия для взятия под контроль и ликвидации 11 лесных пожаров в провинциях Анталия, Стамбул, Измир, Адана, Стамбул.

К операциям по пожаротушению по всей стране привлечено 10550 персонала, 6 самолетов, 45 вертолетов, 9 БПЛА, 2 беспилотных самолета, 1080 пожарных машин, 2270 автомобилей быстрого реагирования на пожары, 280 цистерновозов, 660 бульдозеров и другой тяжелой техники.

Во время борьбы с огнем в Турции погибло 4 человека.

Расследование одновременного возникновения пожаров в разных регионах страны продолжается. Среди версий причин возникновения пожаров — совершение диверсий.

Напомним, что 30 июля два пожарных самолета Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины прибыли в Турцию для тушения очагов лесных пожаров.

Министерство иностранных дел Украины призвало граждан Украины воздержаться от поездок в туристических регионов Турции, где бушуют лесные пожары.