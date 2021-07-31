Пострадавшие от пожаров регионы Турции объявили зоной бедствия

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что районы на юге страны, пострадавшие от лесных пожаров, объявлены зоной бедствия.
«Мы объявили наши районы, пострадавшие от лесных пожаров, зоной бедствия. Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги, чтобы залечить раны нашей нации, возместить ущерб и сделать все возможное для того, чтобы стало лучше, чем раньше», — написал Эрдоган в Twitter.
Как заявил в пятницу министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, за последние три дня взяты под контроль 70 лесных пожаров. Продолжаются 11 пожаров в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин, Османие на юге страны.
Пожар затронул популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была произведена эвакуация нескольких отелей.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016