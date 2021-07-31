Пострадавшие от пожаров регионы Турции объявили зоной бедствия

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что районы на юге страны, пострадавшие от лесных пожаров, объявлены зоной бедствия.

«Мы объявили наши районы, пострадавшие от лесных пожаров, зоной бедствия. Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги, чтобы залечить раны нашей нации, возместить ущерб и сделать все возможное для того, чтобы стало лучше, чем раньше», — написал Эрдоган в Twitter.

Как заявил в пятницу министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, за последние три дня взяты под контроль 70 лесных пожаров. Продолжаются 11 пожаров в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин, Османие на юге страны.

Пожар затронул популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была произведена эвакуация нескольких отелей.