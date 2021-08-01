Власти Турции заявили о поимке подозреваемого в поджоге лесов на юге страны

Турецкие власти задержали одного человека в связи с пожарами на юге страны. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдорган на пресс-конференции в Мармарисе, передает Haber.

«Один человек был задержан в связи с пожаром в Миласе. Как я уже говорил, площадь лесных пожаров в стране выросла вдвое после того, как лидеры террористических организаций дали указание жечь леса. Мы не исключаем, что некоторые из нынешних пожаров произошли по этим приказам. Наш долг — найти тех, кто сжигал леса и наши легкие», — сообщил глава государства.

До этого Эрдоган говорил, что при расследовании пожаров не исключается версия поджогов. «Мы тщательно расследуем причины пожаров. Если есть такие предатели, которые способны сжечь собственную родину, они понесут самое суровое наказание», — сказал он.

Президент сообщал, что к вечеру субботы большинство очагов лесных пожаров уже локализованы и потушены. В ликвидации возгораний Турции помогали Украина, Россия, Иран, Азербайджан.

Лесные пожары на юге Турции вспыхнули 28 июля. Сначала они охватили районы вокруг Антальи, позже огонь перекинулся на другие курортные регионы — Бодрум и Мармарис. В связи с этим власти объявили пострадавшие провинции зоной бедствия.

В результате пожаров пострадали десятки человек, были уничтожены сельскохозяйственные угодья, фермы, погибли домашние животные. Из жилых районов, которым угрожал огонь, эвакуировали жителей.

Из-за ЧП на юге Турции практически полностью закрыли туристические мероприятия, экскурсии. В Бодруме постояльцев эвакуировали, однако после локализации очагов возгорания они вернулись в гостиницы.