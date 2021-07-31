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Витренко все еще надеется остановить "Северный поток-2"

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Украина не сможет предотвратить завершение строительства российского газопровода «Северный поток-2». В то же время, Киев сделает все возможное, чтобы газопровод не был сертифицированным и не смог заработать.

Об этом сообщил в интервью «Радио Свобода» глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам, строительство в ближайшее время будет закончено.

В то же время, украинская сторона борется за то, чтобы исключить его коммерческую эксплуатацию.

«Потому что для Украины важно не то, чтобы, условно говоря, была эта труба или не было этой трубы, а важно, чтобы по ней не шел газ в обход Украины. И нам нужно сделать так, чтобы этот газ через эту трубу не шел», — пояснил он.

По словам Витренко, Киев работает над тем, чтобы газопровод не был сертифицирован. Это возможно, если доказать, что компания-оператор трубы контролируется российским «Газпромом» и президентом России Владимиром Путиным. Европейское законодательство запрещает одному лицу или группе лиц контролировать и добычу, и транспортировку газа.

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«И это записано даже в этом совместном заявлении США и Германии. Они говорят, что они сделают все для того, чтобы европейское законодательство, в частности Третий энергопакет был применен и по букве закона, и по духу закона», — добавил глава «Нафтогаза».

Юрий Витренко, Северный поток-2
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