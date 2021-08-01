Местонахождение Чауса неизвестно ни его адвокату, ни жене

Адвокат экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса Ростислав Кравец заявил, что место пребывания его подзащитного до сих пор неизвестно.

Об этом он написал на своей странице в Телеграм.

«Для тех, кому не безразлична судьба Николая Чауса. Для начала развеем мифы. Первое, жена Николая Чауса с ним с момента похищения не общалась. Второе, СБУ, действительно, сообщила жене Николая Чауса, что он у них. Третье, на данный момент местонахождение Николая Чауса мне, как адвокату, и его жене неизвестно», — написал Кравец.

Он сообщил, что сегодня планирует посетить еще несколько мест, где Чаус может находиться, и пообещал информировать общественность о ситуации.

Позже адвокат заявил, что Николай Чаус

«Найден и на сколько это возможно, он в безопасности и получает необходимую медицинскую помощь и поверьте она ему нужна.

Мне удалось с ним пообщаться. На мой взгляд ситуация не то чтобы неординарная, такое вообще немыслимо, чтобы могло вообще произойти.

Он не является пока задержанным и находится действительно под защитой СБУ. Очень надеюсь, что первые лица государства найдут в себе смелость взять на себя ответственность и с максимальным соблюдением прав человека решить этот вопрос.

Пока на этом все, а мы с коллегами займемся подготовкой всех необходимых документов», — написал юрист.

Напомним, 30 июля ряд украинских СМИ сообщили об обнаружении в селе в Винницкой области экс-судьи Николая Чауса. После этого полиция задержала экс-судью, но его позже «перехватили» сотрудники СБУ и вывезли в неизвестном направлении.

Тогда же Национальное антикоррупционное бюро заявило, что Служба безопасности Украины отказалась передать им задержанного экс-судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса во время перевозки его в Киев.

Детективы НАБУ в августе 2016 года разоблачили судью Чауса в получении взятки в размере 150 тыс. долл.