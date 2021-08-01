Число жертв лесных пожаров в Турции продолжает расти

Число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших — до 864, сообщил глава Минздрава страны Фахретттин Коджа.
«В результате пожаров в Манавгате (провинция Анталья) у нас всего семь погибших. Из 507 человек, пострадавших от пожара, 497 были выписаны. Из 203 человек, пострадавших от пожаров в Мармарисе и Бодруме, 186 были выписаны. В Мармарисе у нас один погибший. Все 154 человека, пострадавшие от пожара в Мерсине, были выписаны после завершения лечения», — написал Коджа в Twitter.
Как ранее заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли, 107 лесных пожаров потушены в Турции в последние дни, пока не взяты под контроль пять пожаров в курортных провинциях Анталья и Мугла.
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