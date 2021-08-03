Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российским

Крым никогда не будет российской территорией, заявил президент Украины Владимир Зеленский телеканалу «Дом».

«Это не их земля, они не будут здесь. Их поколения здесь расти не будут, и дети их тут не находятся, и умирать они за нашу землю не будут. Это никогда не будет русской территорией, просто никогда», — сказал он.

По мнению украинского лидера, оккупанты на полуострове никогда не будут любить Крым так, как его любят украинцы. Президент отметил, что у граждан Украины, в том числе у него самого, с этим местом связаны особые воспоминания из детства.

«Да хоть перепишите историю, хоть все города переназовите — Ялту и так далее. Сотрите эту историю. Да невозможно это. Все они вернутся к себе домой. Вопрос времени», — сообщил президент.

Напомним, что большинство стран мира не признают аннексию полуострова Россией.