Штамм Delta обнаружили уже в 135 странах

Штамм COVID-19 B.1.617.2, который впервые обнаружили в Индии и который Всемирная организация здравоохранения маркирует как Delta, зафиксирован минимум в 135 странах и территориях.

Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Статистика относительно других штаммов коронавируса в мире выглядит следующим образом: вариант B.1.1.7, который происходит из Великобритании и который ВОЗ классифицирует как «Альфа», зафиксировали в 182 странах и территориях; вариант «Бета» (B.1.351) из Южной Африки — в 132 странах и территориях; вариант «Гамма» (P.1) из Бразилии — в 81.

Организация сообщает, что глобальное количество новых случаев COVID-19 возрастает уже более месяца и за последнюю неделю (26 июля — 1 августа) было зарегистрировано 4 033 836 случаев.

Эта тенденция в значительной степени объясняется увеличением количества случаев заболевания в регионах Восточного Средиземноморья и западной части Тихого океана, которые сообщили о росте на 37% и 33% соответственно по сравнению с предыдущей неделей. Регион Юго-Восточной Азии сообщил об увеличении на 9%, другие три региона сообщили о недельной заболеваемости на уровне прошлой недели или незначительном снижении по сравнению с предыдущей неделей.

В целом количество умерших, зарегистрированных за прошедшую неделю, уменьшилось на 8% по сравнению с предыдущей неделей и составило 64 216 смертей.

В западной части Тихого океана и Восточном Средиземноморье наблюдается резкий рост количества новых случаев смертей по сравнению с предыдущей неделей, на 48% и 31% соответственно. Другие четыре региона сообщили о таком же количестве недельных смертей по сравнению с предыдущей неделей, за исключением региона Северной и Южной Америки, который сообщил о снижении на 29%.

Больше всего новых случаев заболевания за прошедшую неделю зарегистрировано в США (543 420; увеличение на 9% по сравнению с предыдущим недельным периодом), Индии (283923, уменьшение на 7%), Индонезии (273 891, уменьшение на 5%), Бразилии (247 830, уменьшение на 24%) и Иране (206 722, увеличение на 27%).