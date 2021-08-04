В Украине началась вакцинация подростков от коронавируса

Врачи Черновицкой области начали вакцинацию от коронавируса среди подростков в возрасте от 13 до 16 лет. Об этом в среду сообщила пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

«В Черновицкой области уже вакцинировали от COVID-19 пятерых детей. Двое получили вакцину в Черновцах, двое — в Глубокой и один ребенок — в Герце. Иммунизированным от 13 до 16 лет», — говорится в сообщении. Несколько детей привиты в связи с планируемой поездкой за рубеж для учебы, среди иных причин — наличие хронических болезней, которые могут дать серьезные осложнения в случае заражения коронавирусом.

Ранее Минздрав разрешил вакцинировать детей препаратом Comirnaty, который совместно разработали компании Pfizer (США) и BioNTech (Германия).

Украина начала вакцинацию 24 февраля. С этого времени привиты уже более 3,6 млн человек, их них две дозы получили более 2 млн граждан. Для вакцинации применяют препараты американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech, британско-шведской AstraZeneca, вакцину CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, а также вакцину американской компании Moderna.