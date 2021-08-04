Довбенко рассказал о тенденциях финансово-технологического рынка

Еще несколько лет назад людей удивляла возможность оплатить коммунальные услуги, не выходя из дома. Сегодня финтех-компании соревнуются за право дать потребителю продукт, который удовлетворит их спрос и превзойдет ожидания.

Об этом пишет основатель компании Evris Андрей Довбенко в колонке на « Обозревателе ».

«Ранее считалось, что рынок финансовых услуг — консервативный и устаревший, и его пользователи — ограниченный круг „белых воротничков“. В общем, до поры до времени так и было. Однако сейчас тенденции совсем другие, и сегодняшний потребитель привык к тому, что большинство услуг можно получить в собственном смартфоне», — пишет эксперт.

По его мнению, здесь мы видим две встречные тенденции: с одной стороны, готовность потребителей использовать весь потенциал диджитализации, с другой — рынок довольно гибкий и демонстрирует готовность к изменению традиционной политики закрытости.

«Вот несколько прогнозов рынка Fintech, основанных на анализе ведущих финансовых институтов мира. Уже сейчас мы видим, что объемы финансирования финтех-сферы достигают десятков миллиардов в год. В 2020 году объем инвестиций в финтех составил $44 млрд, почти на 20% превысив показатели предыдущего. А за 2 месяца 2021 года уровень инвестиций пересек отметку в 14 млрд долларов. Ожидается, что глобальный рынок будет расти по уровню совокупного среднегодового роста на 20% в течение 2021-2025 годов, а его стоимость достигнет $305 миллиардов», — отмечает Довбенко.

Кроме того, один из наиболее существенных трендов финтеха — появляются финансовые продукты, ориентированные на отдельные категории потребителей.

Также, по его словам, приобретают популярность сервисы, с помощью которых можно проводить торговлю акциями без комиссии.

Еще одна тенденция финансово-технологического рынка, которая набирает обороты — стремительный рост продуктов для торговли крипто-активами. Некоторые могут утверждать, что криптовалюта является антиподом банковской системе с точки зрения ее децентрализации. Но факт остается фактом: все больше людей начинают торговать криптовалютой, соответственно, растет спрос на простой и удобный финансовый продукт для крипто-операций.

Еще один мировой финтех-тренд — так называемая вертикализация, когда к основному продукту прилагаются нематериальные услуги.

Говоря о развитии финтех в Украине, Добвенко отмечает, что Украина не уступает мировым конкурентам, адаптируясь к современным трендам в финтех-индустрии.

«Если 5 лет назад оформления рассрочки или оплата коммунальных услуг в смартфоне казалась фантастикой, то сегодня этим никого уже не удивишь», — отмечает Довбенко.

Одной из причин такого стремительного роста стала пандемия COVID-19, которая усилила тренд диджитализации в сфере финансовых услуг, добавляет он.

«Украинский рынок готов к запуску новых финансовых платформ, которые одновременно обеспечат потребителей всеми необходимыми финансовыми продуктами. В соответствии с мировыми тенденциями, объемы инвестиций в финтех-сектор неуклонно растут. Инвестиционная компания Evris Invest не остается в стороне от этих тенденций и с 2020 года постоянно инвестирует и помогает в развитии нескольких финтех-проектов, которые планируют предоставить украинцам доступ к финансовым продуктам мирового уровня», — резюмировал эксперт.