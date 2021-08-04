Войти
В Украине появятся социальные пакеты с накопительными пенсиями
реформы
В Украине появятся социальные пакеты с накопительными пенсиями
Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российским
позиция
Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российским

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

позиция
RSS

Довбенко рассказал о тенденциях финансово-технологического рынка

454
Довбенко рассказал о тенденциях финансово-технологического рынка

Еще несколько лет назад людей удивляла возможность оплатить коммунальные услуги, не выходя из дома. Сегодня финтех-компании соревнуются за право дать потребителю продукт, который удовлетворит их спрос и превзойдет ожидания.

Об этом пишет основатель компании Evris Андрей Довбенко в колонке на «Обозревателе».

«Ранее считалось, что рынок финансовых услуг — консервативный и устаревший, и его пользователи — ограниченный круг „белых воротничков“. В общем, до поры до времени так и было. Однако сейчас тенденции совсем другие, и сегодняшний потребитель привык к тому, что большинство услуг можно получить в собственном смартфоне», — пишет эксперт.

По его мнению, здесь мы видим две встречные тенденции: с одной стороны, готовность потребителей использовать весь потенциал диджитализации, с другой — рынок довольно гибкий и демонстрирует готовность к изменению традиционной политики закрытости.

«Вот несколько прогнозов рынка Fintech, основанных на анализе ведущих финансовых институтов мира. Уже сейчас мы видим, что объемы финансирования финтех-сферы достигают десятков миллиардов в год. В 2020 году объем инвестиций в финтех составил $44 млрд, почти на 20% превысив показатели предыдущего. А за 2 месяца 2021 года уровень инвестиций пересек отметку в 14 млрд долларов. Ожидается, что глобальный рынок будет расти по уровню совокупного среднегодового роста на 20% в течение 2021-2025 годов, а его стоимость достигнет $305 миллиардов», — отмечает Довбенко.

Кроме того, один из наиболее существенных трендов финтеха — появляются финансовые продукты, ориентированные на отдельные категории потребителей.

Также, по его словам, приобретают популярность сервисы, с помощью которых можно проводить торговлю акциями без комиссии.

Еще одна тенденция финансово-технологического рынка, которая набирает обороты — стремительный рост продуктов для торговли крипто-активами. Некоторые могут утверждать, что криптовалюта является антиподом банковской системе с точки зрения ее децентрализации. Но факт остается фактом: все больше людей начинают торговать криптовалютой, соответственно, растет спрос на простой и удобный финансовый продукт для крипто-операций.

Еще один мировой финтех-тренд — так называемая вертикализация, когда к основному продукту прилагаются нематериальные услуги.

Говоря о развитии финтех в Украине, Добвенко отмечает, что Украина не уступает мировым конкурентам, адаптируясь к современным трендам в финтех-индустрии.

«Если 5 лет назад оформления рассрочки или оплата коммунальных услуг в смартфоне казалась фантастикой, то сегодня этим никого уже не удивишь», — отмечает Довбенко.

Читайте также: Пользователи WhatsApp получили новую функцию

Одной из причин такого стремительного роста стала пандемия COVID-19, которая усилила тренд диджитализации в сфере финансовых услуг, добавляет он.

«Украинский рынок готов к запуску новых финансовых платформ, которые одновременно обеспечат потребителей всеми необходимыми финансовыми продуктами. В соответствии с мировыми тенденциями, объемы инвестиций в финтех-сектор неуклонно растут. Инвестиционная компания Evris Invest не остается в стороне от этих тенденций и с 2020 года постоянно инвестирует и помогает в развитии нескольких финтех-проектов, которые планируют предоставить украинцам доступ к финансовым продуктам мирового уровня», — резюмировал эксперт.

финуслуги, Андрей Довбенко, финтех
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 4 августа 2021
Вторник, 3 августа 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

История Чауса показывает, что за политические репрессии придется отвечать. И, скорее всего, до конца жизни

Любому судье достаточно просто представить, что пережил - и что еще может пережить - Николай Чаус, чтобы понять, что не надо участвовать в политическом заказе. Вот такие вот трезвые выводы получаются из всей этой истории. Плюс истории о бывшем судье Родионе Кирееве.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Зачем нам Антонов?

Зачем нам Антонов, если у нас есть много более успешным производителей? Обычно под более успешными у нас понимают небольших производителей легкомоторных самолётов. Каждый раз недоумеваю, когда слышу такие сравнения. Честно говоря, я не представляю такой дискуссии в США.
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Медведчук заявил, что дело против него сфальсифицировала СБУ по команде Зеленского

Настоящая цель уголовного дела против Медведчука - закрыть рот всем, кто против политики Зеленского и «зеленых», нанести удар в отношении лидера оппозиции и других оппозиционных политиков.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016