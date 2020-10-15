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Зеленский представил новую главу Черниговской ОГА

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Зеленский представил новую главу Черниговской ОГА

Президент Владимир Зеленский представил новую руководительницу Черниговской ОГА Анну Коваленко, которая ранее занимала должность замглавы Офиса главы государства, передает «Интерфакс-Украина». Президент представил Коваленко во время поездки в Черниговскую область.

«Я хочу представить новую главу Черниговской областной государственной администрации. Кстати, она будет единственной в Украине женщиной, которая возглавляет область. Я уверен, что дальше все больше и больше женщин будут ставать главами областных государственных администраций. Я считаю, что это действительно очень важно», — заявил Зеленский, во время выступления на земельной форуме «Земля — народу».

Анна Коваленко является активисткой Майдана и командиром 39-й сотни Самообороны Майдана. Также она была советником трех министров обороны и министра информационной политики Юрия Стеця. Во время последних парламентских выборов она прошла в Верховную Раду по списку партии «Слуга народа», в котором ее фамилия стоит под № 30. В сентябре 2019 года Коваленко назначили заместителем главы ОПУ по вопросам обороны. С этой должности ее уволили в апреле этого года.

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Напомним, 12 сентября глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко заявил о своей отставке. Он отметил, что принял такое решение из-за того, что потерял влияние на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет. Кабинет министров согласовал увольнение Прокопенко от должности председателя Черниговской ОГА во время заседания 16 сентября.

28 сентября Кабинет министров согласовал кандидатуру Анны Коваленко для назначения ее на должность главы Черниговской ОГА.

Черниговская ОГА, Анна Коваленко
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