СБУ начала проверку Верховного Суда, чтобы заблокировать рассмотрение дел об обжаловании санкций

Служба безопасности Украины начала внеплановую проверку Верховного Суда на предмет соблюдения условий деятельности, связанной с государственной тайной и режимом секретности.

Об этом сообщают источники «Страны» в СБУ.

По информации источников, срочная проверка Верховного Суда связана с рассмотрением им многочисленных дел об обжаловании примененных президентом Украины санкций и направлена ​​на блокирование рассмотрения этих дел (в частности, по закрытию оппозиционных телеканалов). Именно к этим делам Службой безопасности Украины подаются документы, содержащие государственную тайну.

Информацию о проверке подтверждают и адвокаты, участвующие в делах об оспаривании санкций. Они указывают, что подача со стороны СБУ к материалам этих дел секретных документов также носила искусственный характер, поскольку эти документы составлены СБУ уже после публикации Указа о применении санкций (согласно КАС Украины эти документы не могут быть доказательствами).

Кроме этого, документы с грифом «секретно» содержат информацию, которая еще раньше была обнародована в интернете.

В соответствии с Законом Украины «О государственной тайне» госорганы имеют право осуществлять деятельность, связанную с государственной тайной, после предоставления им СБУ специального разрешения на доступ к гостайне.

Верховный Суд является одним из таких государственных органов, который получил специальное разрешение.

Часть 7 ст. 20 Закона Украины «О государственной тайне» предусматривает, что разрешение на осуществление деятельности, связанной с государственной тайной, может быть отменено или приостановлено СБУ на основании акта проведенной ею проверки, выводы которого содержат данные о несоблюдении госорганом условий, предусмотренных настоящей статьей.

То есть начатая в Верховном Суде проверка СБУ должна заблокировать возможность вынесения решений судом по делам об обжаловании примененных президентом санкций. Так как пока СБУ не возобновит или не выдаст новое специальное разрешение на осуществление деятельности, связанной с гостайной, Верховный Суд не сможет вынести никакого решения по делу, в материалах которого есть документы, содержащие государственную тайну, так как ни судьи, ни адвокаты не смогут с ними знакомиться или рассматривать их в закрытых судебных заседаниях, отмечает издание.

Напомним, ранее сообщалось о том, что по состоянию на середину июня в Конституционный суд Украины не поступало представлений или жалоб касаемо соответствия Конституции Украины закона «О санкциях» от 14 августа 2014 года, на основании которого СНБО и Зеленский применяют персональные ограничительные меры.