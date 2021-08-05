Начальник Нацполиции Киева Крищенко ушел в отставку

В отставку ушел Андрей Крищенко — начальник ГУ Нацполиции Киева. Об этом сообщили сразу несколько СМИ со ссылкой на свои источники.

Крищенко назначили на должность заместителя главы Нацполиции — начальника Главного Управления Нацполиции Киева 15 декабря 2015. То есть эту должность он занимал в течение последних шести лет.

Напомним, что вчера Кабмин уволил с должности заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко.