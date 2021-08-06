Несмотря на пожары в Турции рассчитывают принять в этому году 25 млн туристов

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что лесные пожары в районе Мармариса успешно потушили, и, несмотря на катастрофу, страна по-прежнему рассчитывает принять этом году 25 миллионов отдыхающих и получить 20 миллиардов долларов дохода.

«Мармарис — один из главных курортов страны. Государство и народ вместе боролись с огнем, плечом к плечу, и нам удалось победить. Важно вынести урок из произошедшего и в дальнейшем делать все для развития города», — сказал он.

Ранее управление лесного хозяйства Турции заявило, что тушение 12 пожаров в заповедниках продолжается, в том числе девяти — в курортных провинциях Анталья и Мугла. Как сообщил ранее глава Минздрава страны Фахреттин Коджа, число погибших возросло до восьми, пострадавших — до 864.