Украинские каноистки завоевали «серебро» на Олимпиаде

Украинские каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова финишируют вторыми в финале на дистанции 500 м и приносят Украине «серебро» Олимпийских игр-2020.

«В финальном заезде на дистанции 500 метров наши девушки в каноэ-двойке уступили лишь чемпионкам мира, представительницам Китая Сюй Шисяо и Сунь Меня», — сообщил Национальный олимпийский комитет (НОК).

Украинки финишировали со временем 1:57.499 минуты. Высший результат только у китаянок — 1:55.495 минуты. Третье место у Канады. Их время — 1:59.041 минуты, информирует Министерство молодежи и спорта.

Это четвертое «серебро» Украины на Олимпиаде-2020 и вторая медаль именно в гребле — первую медаль получила Людмила Лузан («бронза») на каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.

Президент Владимир Зеленский уже поздравил украинских спортсменок.

«Наши каноисткы Людмила Лузан и Анастасия Четверикова на дистанции 500 м завоевали для Украины четвертое „серебро“ Олимпиады. Для Людмилы это уже вторая медаль на играх. Поздравляю девушек с прекрасным результатом! Вы лучшие», — написал Зеленский в микроблоге Твиттер в субботу утром.