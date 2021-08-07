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Ирак приостановил все пассажирские рейсы в Беларусь

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Ирак приостановил все пассажирские рейсы в Беларусь

Ирак приостановит все пассажирские рейсы в Беларусь на неопределенный срок. Об этом сообщило управление гражданской авиации страны на своей странице в Facebook.

«Управление гражданской авиации Ирака объявило о приостановке всех рейсов из Ирака в Минск (Беларусь) „Иракских авиалиний“ и всех других национальных перевозчиков», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне о приостановке на неделю полетов в Белоруссию сообщила иракская авиакомпания Iraqi Airways. При этом в пресс-службе отмечали, что рейсы из Беларуси в Ирак продолжатся.

Оба заявления прозвучали после смерти одного из мигрантов из Ирака на белорусско-литовской границе, о которой белорусские пограничники сообщили 4 августа. В погранкомитете заявили, что обнаружили мужчину в тяжелом состоянии, оказали ему медицинскую помощь, однако он умер. По данным Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси, гражданин Ирака скончался из-за геморрагического шока вследствие сильной потери крови, передает БелТА. Отмечается, что мужчине нанесли не менее 30 ударов «твердыми тупыми предметами». По версии белорусских властей, в него стреляли литовские пограничники. Однако глава литовского МВД Агне Билотайте назвала сообщение о гибели нелегала «сказками братьев Гримм».

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В начале июля Литва объявила режим ЧП из-за резкого увеличения числа мигрантов на границе с Беларусью. Поток мигрантов начался после того, как президент Лукашенко в ответ на европейские санкции из-за вынужденной посадки самолета Ryanair объявил, что Минск не будет препятствовать потоку мигрантов в Европу.

Ирак, Беларусь, Литва
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