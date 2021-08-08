В США снова ускоряется распространение COVID-19

За минувшую субботу (7 августа) в США выявили более 100 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что в 10 раз больше чем в начале июня, сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Представители системы здравоохранения выразили опасения, что число госпитализаций и смертей в стране будут продолжать рост, если большая часть населения не вакцинируется. Там уточнили, что новый всплеск заболевания обусловлен распространением штамма «дельта».

«Наши модели показывают, что, если мы не (вакцинируем людей), у нас может быть до нескольких сотен тысяч заболевших в день, аналогично нашему всплеску в начале января», — заявила глава CDC Рошель Валенски.

По информации агентства, наиболее сложная ситуация сложилась на юге страны, где наблюдается один из самых низких показателей вакцинации в США. «Мы наблюдаем такой резкий рост числа пациентов, которого не видели раньше», — говорил главный врач больницы «Мемориал Герман» во Флориде Марк Напп.

Днем ранее сообщалось, что в США уже половина граждан полностью вакцинирована от коронавируса. Так, первую дозу вакцины получили 58,4% граждан, или 193 764 457 человек, обе дозы — 50%, или 165 918 256.

По данным CDC количество людей, госпитализированных с COVID-19 в США, за последний месяц увеличилось почти в четыре раза — до более 45 тыс. человек. Последний раз такие показатели фиксировали в начале марта этого года.

4 августа президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие недели ситуация с коронавирусом в стране ухудшится. Глава государства указал на опасность штамма «дельта», который вызвал новую волну пандемии в стране. «Сегодня на него приходится более 80% всех случаев COVID-19 в Соединенных Штатах. Эксперты говорят нам, что в ближайшие недели мы увидим рост числа таких случаев — в значительной степени предотвратимую трагедию, которая усугубится, прежде чем станет лучше», — сказал он.