В аэропорту «Борисполь» возобновил работу пункт вакцинации от СOVID-19

В международном аэропорту «Борисполь» (терминал D, первый этаж) возобновил работу пункт вакцинации от СOVID-19.
Как сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник, вакцинация будет проходить с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00 вакцинами CoronoVac, AstraZeneca и Pfizer.
При себе желающим вакцинироваться необходимо иметь паспорт гражданина Украины/вид на жительство, идентификационный код и мобильный телефон.
«Ежедневно через аэропорт проходят тысячи людей, поэтому мы убеждены, что удобное расположение пункта вакцинации будет мотивировать наших граждан прививаться. От успеха прививочной кампании зависит темп восстановления пассажиропотока, ведь прививки открывают возможность путешествовать по миру и попасть в большинство стран без тестов и самоизоляции», — цитирует генерального директора аэропорта Алексея Дубревского пресс-служба компании.
При этом уточняется, что вакцинацию проводит бригада Бориспольского городского центра первичной медико-санитарной помощи.
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