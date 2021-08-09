В Винницу прибыли американские военные

Военнослужащие США 352-го крыла сил специальных операций прибыли в Украину на двух военно-транспортных самолетах МС-130 для проведения совместных учений с украинскими коллегами, сообщает Министерство обороны Украины.
«В Винницкой области авиаторы 456-й бригады транспортной авиации имени Дмитрия Майбороды принимают американских коллег», — говорится в сообщении.
В командовании Воздушных сил ВС Украины отмечают, что основной целью мероприятия является повышение уровня совместимости между подразделениями стран-партнеров.
«Так, в рамках учений, которые продлятся около месяца, военные двух стран будут обмениваться опытом в вопросах тактической эвакуации, оказании первой медицинской помощи во время боевых действий, а также десантировании личного состава и грузов. В планах есть проведение и совместных тренировочных полетов для улучшения взаимодействия между экипажами MC-130 и Ан-26 в воздухе», — говорится в сообщении.
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