Лукашенко установил новый рекорд по длительности общения с аудиторией

Белорусский лидер Александр Лукашенко побил собственный рекорд по длительности общения с аудиторией. «Большой разговор с президентом» длится уже более 7 часов 30 минут, тогда как предыдущая такая встреча длилась 7 часов 25 минут, сообщает агентство БелТА.

«Большой разговор» проходит в понедельник во Дворце независимости, на него были аккредитованы около трехсот представителей белорусской общественности, экспертного сообщества и журналистов. Во встрече участвуют также и корреспонденты зарубежных СМИ.

Лукашенко обсуждает с участниками «разговора» самый широкий круг тем.

Впервые формат «Большого разговора с президентом» был опробован в феврале 2017 года. В отличие от традиционных пресс-конференций данный формат предусматривает открытую дискуссию участников встречи с президентом по всему спектру вопросов внутренней и внешней повестки.