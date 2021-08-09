У Зеленского прокомментировали слова Лукашенко в подготовке боевиков на территории Украины

Обвинения со стороны белорусского президента Александра Лукашенко в подготовке на территории Украины боевиков, которые потом якобы направляются в Беларусь, не имеют под собой оснований и направлены на отвлечение внимания от внутриполитической ситуации в стране, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

«Президент подчеркивает, что Украина борется с боевиками, а не тренирует их, как заявил Александр Лукашенко. Заявления Александра Лукашенко Владимир Зеленский называет безосновательными», — отметил Никифоров во время поездки в Николаевскую область, сообщает пресс-служба главы государства.

Он также подчеркнул, что усилия украинской власти направлены на укрепление безопасности в стране и возвращение временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

По мнению Никифорова, цель необоснованных заявлений Лукашенко — отвлечь внимание от внутренних событий в Беларуси.

«Кризис, начавшийся после президентских выборов, можно решить только демократическим путем. Но Александру Лукашенко хватило смелости им пойти», — сказал он.

По его словам, Зеленский отмечает, что Украина остается верным другом белорусского народа, но не вмешивается в политические процессы других государств.

«Надеемся, что не будет недружественных шагов в отношении Украины со стороны Александра Лукашенко. Если же будут — это получит немедленный и мощный ответ и нашего государства, и международного сообщества», — отметил Никифоров.

Ранее Лукашенко в общении с журналистами заявил, что на территории Украины ведется подготовка боевиков, которых в дальнейшем перебрасывают на территорию Беларуси, а также обвинил украинские власти в нелегальных поставках оружия в Беларусь.