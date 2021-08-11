Большинство украинцев не согласны с тезисами статьи Путина

Большинство украинцев не согласны с тезисом статьи президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» о том, что «не было и не могло быть исторической основы для представления об отдельном от русского украинском народе», свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа.

По данным исследования, с тезисом, что никакой исторической основы для представлений об отдельном от русского украинском народе не было и не могло быть, а выделение украинцев и белорусов как отдельных народов было результатом советской национальной политики, согласны 12,5% граждан Украины, не согласны 70%. Не определились 17%.

В частности, несогласие выражают большинство жителей всех регионов Украины. Не согласны с этим тезисом 52% опрошенных на востоке страны (согласны 22% жителей этого региона), на юге — соответственно 59% и 19%, в центральном регионе — соответственно 74% и 12%, в западном регионе — соответственно 90% и 0,4%.

Доля тех, кто согласен с ней, несколько выше среди представителей старшей (60 и более лет) возрастной группы (среди них согласны 16%, тогда как среди тех, кому меньше 40 лет −10%), но несогласие с ней существенно преобладает во всех возрастных группах (от 66% в старшей группе до 75% среди тех, кому от 30 до 39 лет).

Доля тех, кто согласен с ней, выше среди этнических русских-граждан Украины по сравнению с этническими украинцами (согласны соответственно 30% и 11%), однако и среди этнических русских преобладает несогласие с ней (не согласны среди них 49%, среди этнических украинцев- 72,5%).

Среди украиноязычных респондентов (общающихся дома на украинском языке) разделяют позицию Путина по этому вопросу 7%, среди русскоязычных — 21%, и в обоих указанных группах большинство (соответственно 81% и 55%) ее не разделяют.

Позицию Путина не разделяют 92% избирателей партии «Европейская солидарность» (при 3% согласных с ней), среди представителей электората ВО «Батькивщина» — соответственно 82% и 8,5%, среди представителей электората партии «Слуга народа» — соответственно 79,5% и 6%, партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 40% и 33%.

Согласно соцопросу, с другим тезисом Путина, о том, что территория современной Украины в значительной мере создавалась за счет территорий исторической России, в результате чего Россия фактически была ограблена, согласны 7% граждан Украины, не согласны 76% (17% не определились).

Несогласие выражают большинство жителей всех регионов Украины. Не согласны с этим утверждением 59% опрошенных на востоке (11% жителей этого региона согласны с ним), на юге — соответственно 65% и 12%, в центральном регионе — соответственно 81% и 7%, в западном регионе — соответственно 91% и 0,4%.

Доля согласных с этим утверждением несколько выше среди представителей старшей (60 и более лет) возрастной группы (среди них согласны 10%, тогда как среди тех, кому меньше 30 лет −5%), несогласие с ним существенно преобладает во всех возрастных группах (71% в старшей группе и от 76% до 81% в других возрастных группах).