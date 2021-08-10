В Грузии новый суточный рекорд по числу смертей от коронавируса

Число летальных исходов от осложнений после заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки составило 54, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Это следует из опубликованных во вторник данных Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Минздрава страны.
Предыдущий максимальный показатель суточной смертности был зафиксирован 18 декабря 2020 года, тогда умерли 53 человека. Всего за время пандемии в стране умерли 6 182 человека.
По итогам последних суток также зафиксирован рекордный показатель по новым случаям заражения. За последние сутки коронавирус был обнаружен у 5 697 человек. Всего в республике выявлено 455 846 случаев заражения коронавирусом, что составляет 12,23% населения, выздоровели 406 475 пациентов.
В Грузии с июля растет число выявляемых за сутки случаев заражения коронавирусом. Если раньше суточный показатель колебался в районе 1 тыс., то сейчас он доходит до 4 тыс. Это вынудило власти вновь сделать обязательным ношение масок.
В стране с 15 марта ведется вакцинация населения препаратами компаний AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech. По данным Минздрава, обе дозы вакцины получили около 205 тыс. человек, что составляет 5,48% населения.
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