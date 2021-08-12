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Трамп раскритиковал администрацию Байдена из-за вывода войск из Афганистана

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Трамп раскритиковал администрацию Байдена из-за вывода войск из Афганистана

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал стратегию нынешней администрации по выводу американских войск из Афганистана, отметив, что под его руководством этот процесс протекал бы иначе и на определенных условиях.

«Если бы наши президентские выборы 2020 года не были сфальсифицированы, и я сейчас был бы президентом, мир узнал бы, что наш уход из Афганистана был бы основан на определенных условиях», — сказано в распространенном заявлении Трампа.

Как отметил бывший глава государства, под его руководством «это был бы совсем другой вывод войск, и талибы понимали это лучше, чем кто-либо другой». Он также сослался на свой опыт встреч с представителями радикального движения «Талибан».

«То, что происходит сейчас, неприемлемо. Это должно было быть сделано намного лучше», — категорично отозвался Трамп, намекая на ухудшение ситуации в сфере безопасности в исламской республике.

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В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан», которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск.

В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии еще девяти.

Афганистан, Дональд Трамп, Джо Байден
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Четверг, 12 августа 2021
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