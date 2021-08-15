Талибы хотят взять Кабул без применения силы

Радикальное исламское движение «Талибан» выступило с официальным заявлением, в котором объявило, что его отряды намерены захватывать столицу «мирным путем».

«Поскольку столица Кабул является большим и густонаселенным городом, моджахеды Исламского Эмирата не намереваются вторгаться в город силой или войной, а, скорее, взять Кабул мирно. Ведутся переговоры для обеспечения того, чтобы переходный процесс прошел безопасно и надежно, без ущерба для жизни, собственности и чести кого-либо и без ущерба для жизни кабульцев», — говорится в официальном заявлении движения.

Талибы утверждают, что «приказали всем своим силам стоять у ворот Кабула, а не пытаться проникнуть в город».

«До завершения переходного процесса безопасность города Кабула перекладывается на другую сторону, которую необходимо поддерживать», — говорится в документе.

Отмечается, что талибы не «намерены никому мстить, все, кто служил в военном и гражданском секторах администрации Кабула, прощены и находятся в безопасности, никто не подвергнется репрессиям». «Все должны оставаться в своей стране, на своем месте и дома, и не пытайтесь покинуть страну», — говорится в заявлении.

"Мы хотим, чтобы все афганцы из всех слоев общества увидели себя в будущей исламской системе с ответственным правительством, которое служит всем и приемлемо для всех«,- подчеркивают в «Талибане».

Между тем администрация президента Афганистана Мухаммада Ашрафа Гани заверила жителей Кабула, что ситуация в столице находится под контролем национальных и международных сил.

«В нескольких отдаленных районах Кабула раздавались выстрелы. Силы безопасности и обороны страны по согласованию с международными партнерами контролируют ситуацию с безопасностью в Кабуле», — говорится в заявлении администрации, опубликованном на сайте главы государства.

Между тем сообщается, что специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад обратился с призывом к движению «Талибан» не входить в Кабул, пока из афганской столицы не эвакуируют американских граждан и прочих лиц, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник.

По словам неназванного высокопоставленного представителя властей США, Халилзад — глава американской делегации на мирных переговорах в Дохе с талибами — указал на необходимость эвакуировать свыше 10 тыс. граждан США, включая американских граждан афганского происхождения, а также сотрудников посольства, переводчиков и других афганцев, работавших на американскую администрацию.

В ответ представители талибов потребовали от США прекратить авиаудары по их боевикам.

В свою очередь The New York Times отмечает, что неясно, как быстро у США получится завершить эвакуацию из Кабула, и возможно ли это вообще.