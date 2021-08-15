Войти
Зеленский отреагировал на инцидент с нардепом Беленюком
позиция
Зеленский отреагировал на инцидент с нардепом Беленюком
Лукашенко описал, как видит смену власти в Беларуси
соседи
Лукашенко описал, как видит смену власти в Беларуси

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Талибы хотят взять Кабул без применения силы

219
Талибы хотят взять Кабул без применения силы

Радикальное исламское движение «Талибан» выступило с официальным заявлением, в котором объявило, что его отряды намерены захватывать столицу «мирным путем».

«Поскольку столица Кабул является большим и густонаселенным городом, моджахеды Исламского Эмирата не намереваются вторгаться в город силой или войной, а, скорее, взять Кабул мирно. Ведутся переговоры для обеспечения того, чтобы переходный процесс прошел безопасно и надежно, без ущерба для жизни, собственности и чести кого-либо и без ущерба для жизни кабульцев», — говорится в официальном заявлении движения.

Талибы утверждают, что «приказали всем своим силам стоять у ворот Кабула, а не пытаться проникнуть в город».

«До завершения переходного процесса безопасность города Кабула перекладывается на другую сторону, которую необходимо поддерживать», — говорится в документе.

Отмечается, что талибы не «намерены никому мстить, все, кто служил в военном и гражданском секторах администрации Кабула, прощены и находятся в безопасности, никто не подвергнется репрессиям». «Все должны оставаться в своей стране, на своем месте и дома, и не пытайтесь покинуть страну», — говорится в заявлении.

"Мы хотим, чтобы все афганцы из всех слоев общества увидели себя в будущей исламской системе с ответственным правительством, которое служит всем и приемлемо для всех«,- подчеркивают в «Талибане».

Читайте также: Талибы захватили все погранпереходы в Афганистане — страну можно покинуть только через аэропорт Кабула

Между тем администрация президента Афганистана Мухаммада Ашрафа Гани заверила жителей Кабула, что ситуация в столице находится под контролем национальных и международных сил.

«В нескольких отдаленных районах Кабула раздавались выстрелы. Силы безопасности и обороны страны по согласованию с международными партнерами контролируют ситуацию с безопасностью в Кабуле», — говорится в заявлении администрации, опубликованном на сайте главы государства.

Между тем сообщается, что специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад обратился с призывом к движению «Талибан» не входить в Кабул, пока из афганской столицы не эвакуируют американских граждан и прочих лиц, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник.

По словам неназванного высокопоставленного представителя властей США, Халилзад — глава американской делегации на мирных переговорах в Дохе с талибами — указал на необходимость эвакуировать свыше 10 тыс. граждан США, включая американских граждан афганского происхождения, а также сотрудников посольства, переводчиков и других афганцев, работавших на американскую администрацию.

В ответ представители талибов потребовали от США прекратить авиаудары по их боевикам.

В свою очередь The New York Times отмечает, что неясно, как быстро у США получится завершить эвакуацию из Кабула, и возможно ли это вообще.

Кабул, Талибан
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 15 августа 2021
Суббота, 14 августа 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Пан Порошенко, узнаю Вас в гриме!

Даже Мустафу Найема передают от Порошенко к Зеленскому как «переходящее красное знамя». При Порошенко Найема взяли в список БПП и сделали депутатом Верховной Рады, а при Зеленском «ценного кадра» трудоустроили сначала в «Укроборонпром», а сейчас назначили замминистра в Мининфраструктуры.
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

История Чауса показывает, что за политические репрессии придется отвечать. И, скорее всего, до конца жизни

Любому судье достаточно просто представить, что пережил - и что еще может пережить - Николай Чаус, чтобы понять, что не надо участвовать в политическом заказе. Вот такие вот трезвые выводы получаются из всей этой истории. Плюс истории о бывшем судье Родионе Кирееве.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Зачем нам Антонов?

Зачем нам Антонов, если у нас есть много более успешным производителей? Обычно под более успешными у нас понимают небольших производителей легкомоторных самолётов. Каждый раз недоумеваю, когда слышу такие сравнения. Честно говоря, я не представляю такой дискуссии в США.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016