Cборная Афганистана не поедет в Токио на Паралимпиаду

Сборная Афганистана намерена отказаться от участия в предстоящих Паралимпийских играх в Токио в связи с происходящим в стране. Об этом агентству Kyodo сообщил директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс.
«К сожалению, паралимпийский комитет страны не сможет участвовать в Играх. Я молюсь, чтобы команда была в безопасности, потому что нет возможности поехать в Токио в нынешних тяжелых условиях», — сказал Спенс.
Накануне боевики движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана — Кабул. Президент страны Ашраф Гани бежал из страны. Он заявил, что сложил полномочия, чтобы избежать бойни.
Паралимпийские игры в Токио пройдет с 24 августа по 5 сентября. На прошлой Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году участвовал один афганский спортсмен.
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