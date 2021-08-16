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Сцена в форме ДНК, 3D-эффекты и 35 артистов: стали известны подробности шоу ко Дню Независимости

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Сцена в форме ДНК, 3D-эффекты и 35 артистов: стали известны подробности шоу ко Дню Независимости

Музыкальное шоу ко Дню Независимости Украины будет разворачиваться на сцене, которая имитирует молекулу ДНК.

Как сообщила Укринформу режиссер-постановщик концерта Катя Царик, это символизирует, что стремление к независимости у украинцев в крови.

«Мы хотим показать, что, кроме талантливых артистов, у нас еще есть невероятные профессионалы в каждой сфере, которые делают свое дело на высоком уровне. Поэтому мы также будем удивлять сценой, ее конструкцией, освещением и графикой. Музыкальное шоу будет разворачиваться на технологической сцене, которая состоит из трех частей, символизирующих три десятилетия, и имитирует молекулу ДНК», — сказала Царик.

Она отметила, что «звенья ДНК» будут смоделированы пространством между сценами с помощью специальных световых и графических 3D-эффектов.

«Когда я думала над идеей, я поняла, что мы — молодое государство, но с многовековой историей. И то, чего у нас точно не отнять, — это талант и жажда независимости... Из этого вышел слоган — „Независимость — в нашей ДНК“. Поэтому сцена, на которой будет разворачиваться музыкальное действо, несет в себе определенный смысл», — добавила Царик.

Она также рассказала, что артисты будут удивлять зрителей концерта песнями в несколько новой интерпретации. «Это будет единственный музыкальный перформанс, который разбивает время, объединяет старое и новое, создавая будущее», — подчеркнула режиссер.

По ее словам, в процессе подготовки для каждого номера организаторы мероприятия пытались найти что-то особенное, неповторимое, свой нюанс, который «поддерживает артиста на сцене и раскрывает душу песни». Так, Царик отметила, что концепция концерта предусматривает множество различных технологических приемов и инновационных решений. «Все они собраны вокруг глубокого содержания украинских песен, которые будут звучать», — добавила она.

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Кроме этого, режиссер рассказала, что в музыкальном шоу примут участие 35 артистов, 60 участников оркестра, более 50 участников балета. Вместе с тем к организации концерта привлечено 300 единиц музыкальной техники, тонны конструкций и освещения.

«Вся команда сейчас работает 24/7 и, кажется, уже стерта грань между днем и ночью, но это команда очень крутых профессионалов, которая готова работать и больше, лишь бы только украинцы получили действительно хороший и грандиозный праздник», — сказала она, отметив, что репетиции концерта начались несколько дней назад.

Царик не раскрыла деталей мероприятия, но рассказала, что некоторые артисты появятся в необычных для себя амплуа.

Как сообщалось, 24 августа в Киеве на НСК «Олимпийский» состоится грандиозное музыкальное шоу, приуроченное ко Дню Независимости Украины.

День независимости
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