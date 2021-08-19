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Артем Сытник провалил работу на должности директора НАБУ, полностью дискредитировав антикоррупционную реформу, - эксперт

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Артем Сытник провалил работу на должности директора НАБУ, полностью дискредитировав антикоррупционную реформу, - эксперт

В результате деятельности Артема Сытника на посту директора НАБУ орган, который мог бы служить украинскому народу и бороться с коррупцией, наоборот, выступил элементом дискредитации и в целом борьбы с коррупцией, и усилий западных партнеров по антикоррупционной реформе.

Об этом заявил политический консультант, директор «Украинского Института политики» Руслан Бортник.

«Работа Артема Сытника на посту директора НАБУ абсолютно провальная. Не зря согласно опросам общественного мнения сегодня НАБУ и САП попали в список органов государственной власти с наиболее низким уровнем доверия — у них антирейтинг, рейтинг недоверия в украинском обществе 60 % — 70 %. Это зачастую даже больше, чем недоверие к судебной системе, правительству и Верховной раде», — отметил он.

Причина этого, по мнению эксперта, в том, что несмотря на огромные бюджетные расходы на содержание антикоррупционных органов они не выполняют своей прямой функции.

«На эти структуры ежегодно выделяется огромные средства, государство тратит миллиарды гривен. В тоже время мы видим, что за все эти годы ни НАБУ, ни САП так и не смогли поймать не одну „большую рыбу“, не смогли продемонстрировать каких-то серьезных успехов в части борьбы с коррупцией. И вот эти миллиардные расходы, огромные зарплаты сотрудников новых антикоррупционных структур, внешняя зависимость, участие в разного рода политических игрищах внутри украинской политической системы, абсолютно дискредитировали антикоррупционную реформу в целом. И в значительной мере именно роль НАБУ была здесь определяющей. Орган, который действительно мог бы служить украинскому народу, бороться с коррупцией, наоборот выступил элементом дискредитации и в целом борьбы с коррупцией, и усилий западных партнеров по антикоррупционной реформе», — полагает он.

Причем виновным в этом Бортник видит как раз Артема Сытника.

«Проблема именно в персоналиях. Система выстроена под них идеальная, у антикоррупционных органов абсолютно закрытая вертикаль — НАПК, которое собирает информацию, НАБУ и САП, принимающие участие в расследовании, и суд ВАКС. То есть целая отдельная антикоррупционная вертикаль, для которой нет каких-либо существенных барьеров, чтобы бороться с коррупционерами. Но мы видим, что борьба с коррупционерами ограничивается отдельными политическими отщепенцами и главами сельсоветов», — возмущен эксперт.

«НАБУ, САП и вся антикоррупционная инфраструктура абсолютно не достигли тех целей, которые перед ними ставились. Превратились в еще один инструмент политической борьбы, в еще одну силовую структуру, на которую влияют внешние игроки, не более того. Превратились в инструмент контроля, политического управления и шантажа, а не наказания, установления справедливости, конфискации украденных средств», — заявляет Бортник.

В результате, по его мнению, НАБУ приносит пользу не Украине, а только внешним силам.

«Западные партнеры через НАБУ и все остальные органы получили доступ к информации об активах наших политиков, бизнеса и сегодня эта информация часто используется для закулисных политических торгов», — убежден политолог.

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Напомним, 16 апреля 2015 года Артем Сытник вступил в должность руководителя НАБУ, став первым директором Бюро.

28 августа 2020 года Конституционный суд Украины признал неконституционным указ президента Петра Порошенко (от 16 апреля 2015 № 218/2015) о назначении Артёма Сытника директором НАБУ. Тем не менее, Сытник отказался уходить в отставку и продолжает руководить данным органом.

НАБУ, Артем Сытник
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