Результат работы Артема Сытника на посту директора НАБУ – 10%, - юрист

Национальное антикоррупционное бюро под руководством Артема Сытника не показало тех результатов, которые ожидались. Преступники не боятся новых антикоррупционных органов, ментальность населения не изменилась.

Так считает адвокат Иван Либерман.

«Можно сколько угодно манипулировать статистикой, можно говорить, что что-то еще расследуется и что вообще не их вина, а решение принимают суды... Однако, имея такие юридические возможности и имея такую инфраструктуру, имея такой штат, результат должен был быть совершенно другим. По крайней мере, другой результат ожидало общество», — отметил он.

«В Украине все так же есть кланы, микрокланы, теневые договоренности и прочее — от этого страна так и не избавилась. Этому есть две причины. Первая, не изменилась ментальность украинца, которая состоит в том, что занести шоколадку на уровне врача и занести взятку для получения какой-то должности либо решения какой-то вопроса — это нормально. Вторая — не появился страх перед неотвратимостью наказания», — объясняет юрист.

По его мнению, существующие антикоррупционные и правоохранительные органы никто не воспринимает всерьез.

«Никто не боится, что его могут посадить. Все знают, что можно подписать договор с обвинением о признании вины, получить условный срок и пойти дальше, вот и все... В стране должны открываться новые тюрьмы для осужденных пожизненно коррупционеров, а мы видим, как они заключают договора со следствием. О чем тогда вообще говорить?», — возмущен специалист.

Результат работы НАБУ он оценивает в десятую часть от того, что могло было быть.

«Если исходить из того, что, по крайней мере лично я ожидал от НАБУ, то существующий результат можно оценить максимум в 10 %. И то это еще с большой, большой натяжкой», — говорит Либерман.

При этом исправлять ситуацию с НАБУ, по его мнению, нужно тем, кто его создавал и курирует — западным партерам Украины.

«Украина не самостоятельная в этом вопросе страна, и безусловно вопрос к тем иностранным лицам, которые осуществляют „надсмотр“ за деятельностью НАБУ. Вопросы к ним», — полагает юрист.

Напомним, 16 апреля 2015 года Артем Сытник вступил в должность руководителя НАБУ, став первым директором Бюро.

28 августа 2020 года Конституционный суд Украины признал неконституционным указ президента Петра Порошенко (от 16 апреля 2015 № 218/2015) о назначении Артёма Сытника директором НАБУ. Тем не менее, Сытник отказался уходить в отставку и продолжает руководить данным органом.