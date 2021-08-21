Данилов назвал санкции РФ лучшей оценкой совместной работы по отстаиванию национальных интересов Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал введение против него санкций со стороны РФ «наилучшей оценкой совместной работы в отстаивании интересов Украины».
«Обещаю оправдать «высокое доверие» и сделать еще больше в должности секретаря Совбеза, чтобы раз и навсегда снять вопрос о каком-либо присутствии «русского мира» и его агентов влияния в украинской жизни — как говорят в народе, «чтобы и духу не было», — написал Данилов на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.
Постановлением правительства РФ от 20 августа 2021 года внесены изменения в так называемый «санкционный список» от 1 ноября 2018 года. В частности, в перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, внесены секретарь СНБО Алексей Данилов и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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