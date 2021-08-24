Почти 700 случаев COVID-19 выявили в Украине

За минувшие сутки, 23 августа 2021, выявили еще почти 700 случаев коронавируса в Украине. Больше всего зафиксировано в Киеве.
Об этом сообщается в Telegram Министерства здравоохранения.
Сообщается, что за сутки зафиксировали 692 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 54, медработников — 4). Кроме того, за вчера:
госпитализировали — 410 человек;
летальных случаев — 27;
выздоровели — 345 человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (132), Одесской (84), Харьковской (84), Луганской (62) и Черновицкой (47) областях.
При этом вчера на COVID протестировали:
методом ПЦР — 17 236 человек,
методом ИФА — 3 802 человека,
экспресс-тестами — 14 820 человек.
За все время пандемии в Украине заболели более 2,275 млн человек, выздоровели 2,2 млн. Зафиксировано 53,5 тысячи летальных случаев.
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