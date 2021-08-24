Почти 700 случаев COVID-19 выявили в Украине

За минувшие сутки, 23 августа 2021, выявили еще почти 700 случаев коронавируса в Украине. Больше всего зафиксировано в Киеве.

Об этом сообщается в Telegram Министерства здравоохранения.

Сообщается, что за сутки зафиксировали 692 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 54, медработников — 4). Кроме того, за вчера:

госпитализировали — 410 человек;

летальных случаев — 27;

выздоровели — 345 человек.



Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (132), Одесской (84), Харьковской (84), Луганской (62) и Черновицкой (47) областях.

При этом вчера на COVID протестировали:

методом ПЦР — 17 236 человек,

методом ИФА — 3 802 человека,

экспресс-тестами — 14 820 человек.

За все время пандемии в Украине заболели более 2,275 млн человек, выздоровели 2,2 млн. Зафиксировано 53,5 тысячи летальных случаев.