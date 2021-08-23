В Минздраве спрогнозировали, когда в Украине может наступить пик заболеваемости COVID-19

В Украине отмечен постепенный рост больних коронавирусом, повторяющий динамику 2020 года. Пик заболеваемости инфекцией может наступить зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

По его словам, если посмотреть прошлогоднюю динамику заболеваемости коронавирусом, то можно отметить, что наибольший рост количества случаев инфекции приходится именно на зимний период.

«Поскольку для гриппа, гриппоподобных заболеваний для Украины более характерен рост — середина октября-ноября и начало декабря, то вторая волна — это февраль и март », - пояснил он.

Ляшко отметил, что динамика роста случаев коронавируса в Украине и Евросоюзе отличается. В качестве примера министр привел Нидерланды, где в течение нескольких дней количество заболевших выросло с нескольких сотен до 10 тысяч в день. Такая тенденция продержалась около трех недель и затем пошла на убыль.

Напомним, в Украине за минувшие сутки выявили 610 новых случаев коронавируса.