Xiaomi отказывается от бренда Mi после 10 лет его существования

Китайский техногигант Xiaomi принял решение отказаться от бренда Mi после 10 лет его существования. Недавно компания представила новый флагман Mix 4 и заявила, что все последующие продукты будут иметь название производителя и самого устройства.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на XDA-Developers.
В свое время один из основателей компании Xiaomi Лэй Цзюнь отметил, что Mi расшифровывается, как «Mobile Internet» и «Mission Impossible». Возможно, после того, как техногигант в июне стал брендом № 1, обойдя при этом Apple и Samsung, производитель решил, что миссия линейки выполнена. Впрочем, официальной трактовки названия бренда, со стороны Xiaomi, пока не поступало.
Напомним, что первым смартфоном компании стал Xiaomi Mi 1. На тот момент телефон стоил 1999 юаней, то есть около 308 долларов.
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