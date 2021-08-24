В Токио открылись Паралимпийские игры

Летние Паралимпийские игры, перенесенные с 2020 на 2021 год, открылись во вторник в Токио.

Церемония открытия проходит во вторник на Национальном олимпийском стадионе в Токио. Император Японии Нарухито объявил Олимпиаду открытой. Затем на церемонии подняли олимпийский флаг. Позже на стадионе зажгут олимпийский огонь.

Из-за ограничений, призванных бороться против распространения коронавирусной инфекции в Японии, зрителей на стадион не пустили.

С самого утра по токийскому времени у здания стадиона действуют ограничения на проезд автотранспорта, дежурят стражи порядка.

Организаторы отмечают, что в качестве основной темы для церемонии открытия выбран концепт «We Have Wings» (с англ. «У нас есть крылья»). По их словам, эта тема выбрана для того, чтобы повысить осведомленность относительно мужества паралимпийцев, которые пытаются «расправить крылья вне зависимости от того, откуда дует ветер».

Накануне глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс заявил, что сделает все возможное для проведения безопасных игр в условиях пандемии коронавируса.

«Один из вопросов, который мне часто задают: „Сможем ли мы провести безопасные игры?“. Ответ — да. Мы бы не были на данном этапе, если бы не верили, что сможет провести безопасные игры», — сказал он.

На церемонии открытия организаторы пронесли флаг Афганистана, хотя спортсмены из этой страны не будут принимать участие в играх из-за того, что не смогли прилететь в Токио ввиду кризисной ситуации в Афганистане.

Участие в играх примут 162 делегации из разных стран. Помимо национальных команд, в Паралимпиаде принимает участие Паралимпийская Команда Беженцев, которая состоит из шести атлетов.

Паралимпийские игры, как и завершившиеся ранее Олимпийские игры, пройдут, главным образом, без зрителей из-за ситуации с распространением коронавируса. За последние 28 дней в Японии выявили около 435 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, 577 человек скончались от COVID-19.

Паралимпиада в Токио проходит с 24 августа по 5 сентября.