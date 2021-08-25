Украина завоевала первое «золото» на Паралимпиаде-2020

Украина завоевала первое «золото» на Параолимпиаде в Токио. Его выиграла пловчиха Елизавета Мерешко.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Главной соперницей в борьбе за «золото» была американка Элизабет Маркс, которая в квалификации установила рекорд Паралимпийских игр. В финале Маркс тоже стартовала лучше, но ближе к концу дистанции ее начала догонять Мерешко — и наконец смогла опередить.
Украинка Елизавета Мерешко финишировала первой.
«Бронза» досталась 17-летней Анне Гюнтер — украинка финишировала третьей со временем 33.40. Еще одна украинка — Виктория Савцова — закончил финал на пятом месте.
Напомним, фехтовальщик Артем Манько выиграл «серебро» в фехтовании на колясках.
Ранее саблистка Евгения Бреус добыла бронзовую медаль, а пловец Антон Коль — «серебро».
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