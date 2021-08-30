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ОГХК попробуют еще раз продать 29 октября

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ОГХК попробуют еще раз продать 29 октября

Аукционная комиссия Фонда государственного имущества Украины на заседании в понедельник определила новую дату приватизационного аукциона по продаже АО «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК) — он пройдет 29 октября в 11:00, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе ФГИ.

«Фонд государственного имущества выполнит поставленную задачу провести приватизацию ОГХК в 2021 году, именно поэтому мы обеспечили все возможности для потенциальных инвесторов, в том числе иностранных, принять участие в прозрачном аукционе», — прокомментировал по просьбе агентства новую дату заместитель главы Фонда Тарас Елейко.

По его словам, потенциальные инвесторы будут иметь достаточно времени для того, чтобы качественно подойти к аукциону, в частности должным образом подготовить документы и направить заявки для участия в нем.

Как сообщалось, ФГИ в конце июня назначил на 31 августа аукцион по продаже ОГХК со стартовой ценой 3,7 млрд грн. По данным Фонда, он вел переговоры с двумя десятками потенциальных инвесторов, 18 из которых подписали договор о неразглашении, а около десятка активно осуществляли дью-дилидженс (Due Diligence) объекта. Однако заявки на аукцион направили лишь три компании, два из трех претендентов не смогли подать полный пакет документов, а один не сделал обязательный взнос для участия в аукционе, поэтому оба были дисквалифицированы, что и повлекло за собой отмену аукциона 27 августа.

Согласно данным замглавы парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксоланы Пидласы (фракция «Слуга народа»), из трех подавших заявки компаний одна связана с Дмитрий Фирташем — бывшим арендатором горно-обогатительных комбинатов ОГХК, имеющим крупнейшие активы в титановой отрасли в Украине среди частных компаний. «Еще один из претендентов — неизвестное украинское ООО, за которым не стоит ни один системный инвестор», — добавила Пидласа.

Правительство отнесло ОГХК к списку подлежащих к приватизации компаний в августе 2016 года. Сроки приватизации откладывали несколько раз, в последний — в связи с коронакризисом и карантином.

Советником по приватизации выступает «BDO корпоративные финансы» в составе консорциума с Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise. Его вознаграждение состоит из двух частей: фиксированной и вариационной в 1% от суммы продажи объекта.

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ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира и является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья, занимая 4% мирового рынка. Основные рынки сбыта — ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки. Компания добывает руду для производства 20 тыс. тонн титана в год.

Среди финансовых условий приватизационного конкурса — инвестировать не менее 400 млн грн в модернизацию предприятия. Среди других условий: не увольнять работников в течение шести месяцев и обеспечить социальные гарантии перед работниками, предоставлять воду коммунальным предприятиям-потребителям.

ФГИ, ОГХК
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