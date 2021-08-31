США полностью вывели войска из Афганистана

Соединенные Штаты вывели свои войска из Афганистана и завершили как операцию по эвакуации гражданских лиц из Кабула, так и всю свою военную миссию в этой стране, начавшуюся вскоре после терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщил в понедельник на брифинге для журналистов в Пентагоне глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток.

«Я сегодня здесь, чтобы объявить о завершении вывода наших войск из Афганистана и окончании военной операции по эвакуации американских граждан, граждан других стран, а также афганцев, находившихся в уязвимом положении», — сказал он. По словам Маккензи, это означает «окончание почти 20-летней миссии, которая началась в Афганистане вскоре после 11 сентября 2001 года».

«Последний военно-транспортный самолет С-17 вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая сегодня после полудня 30 августа в 15:29 по времени восточного побережья США (22:29 по Киеву), и последнее пилотируемое воздушное судно в настоящий момент покидает воздушное пространство Афганистана», — добавил генерал. По словам Маккензи, по борту последнего самолета, который покинул Кабул, находился временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон.

По словам Маккензи, это означает «окончание почти 20-летней миссии, которая началась в Афганистане вскоре после 11 сентября 2001 года». «Ценой была гибель 2 461 военнослужащего США и гражданского лица, также более 20 тыс. были ранены. К сожалению, в эти цифры включены и 13 военнослужащих США, которые были убиты на прошлой неделе смертником группировки «Исламское государство в Хорасане», — отметил он.

Он также пообещал, что после завершения военной операции по эвакуации людей из Кабула Соединенные Штаты продолжат попытки организовывать выезд американцев из Афганистана.

«Военная фаза этой операции завершена, теперь начинается ее дипломатическое продолжение. Наш Госдепартамент будет прилагать все усилия с целью помочь оставшимся в Афганистане американским гражданам покинуть страну. «Мы будем работать над тем, чтобы вывезти этих людей», — отметил он. По данным главы командования, число оставшихся в республике американцев «составляет пару сотен».

Он добавил, что США будут «будут вести переговоры весьма агрессивно и жестко, чтобы вывезти» из страны афганцев, которые помогали американским военнослужащим. В частности, речь идет о переводчиках. «Военная фаза закончилась, но наше желание вывести этих людей остается таким же сильным, как и раньше. ...Госдепартамент теперь будет играть ведущую роль в этом деле», — указал генерал.

Маккензи рассказал, что американские военные вывели из строя значительную часть вооружения и техники перед тем, как покинули Афганистан.

Он отметил, что американские военные «до последнего момента» держали наготове систему противовоздушной обороны C-RAM, однако в итоге «вывели ее из строя, чтобы никто не смог ее применять».

Маккензи заявил, что в неработоспособное состояние были приведены до 70 бронемашин с противоминной защитой и 27 военных внедорожников Humvee. Он констатировал, что эти машины «никогда больше не поедут».

Глава Центрального командования ВС США сообщил, что на территории аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле до последнего времени находились «73 единицы авиатехники». Они также были приведены в неработоспособное состояние и «больше никогда не взлетят», уточнил Маккензи. Он признал, что часть этой техники уже была неисправна.