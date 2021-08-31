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В Украине уже сделали более 9 миллионов прививок от коронавируса

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В Украине уже сделали более 9 миллионов прививок от коронавируса

За минувшие сутки иммунизировано 150 482 человека, а с начала кампании привили более 9 млн, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Телеграм-канале.

«150 482 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 30 августа 2021. Одну дозу получили 50 690 человек полностью иммунизированы — 99 792 человека», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в течение суток работали 982 мобильные бригады, 2899 пунктов прививки, 330 центров вакцинации.

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В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 5 359 417 человек, из них получили одну дозу — 5 359 415 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 3 722 707 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

«Всего проведено 9 082 122 прививки», — подытожили в пресс-службе ведомства.

вакцинация
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