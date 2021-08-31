Украинский пловец Трусов выиграл второе «золото» на Паралимпийских играх

Украинский пловец Андрей Трусов завоевал еще одну золотую медаль Парадимпиады-2020 в Токио.

«Андрей Трусов выиграл мужской заплыв на 50 метров вольным стилем S7», — говорится в сообщении Парампиады в Twitter.

Третье место занял, также украинец — пловец Евгений Богодайко.

Ранее Трусов уже выиграл «золото» Парадимпиады-2020 в плавании на спине на дистанции 100 м. Паралимпийское золото украинец выиграл с мировым рекордом — 1.08,14!

До Трусов завоевал серебро на дистанции 400 метров вольным стилем и на 200 метров комплексом.

Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 9 сентября.