Лукашенко собрался воевать вместе с Россией

Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко вместе примут участие в военных учениях «Запад-2021». Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.
«У нас союзная армия с Россией. Это две страны, вооруженные силы хоть и очень похожи, но слаживание должно быть, если вдруг не дай бог...» — заметил Лукашенко, подчеркнув, что именно поэтому российские и белорусские войска «должны вместе учиться». «Потому что воевать нам придется вместе», — добавил президент Беларуси. Он уточнил, что на учениях «Запад-2021» будет задействовано «огромное количество войск на территории двух стран — от Калининграда до Владивостока».
«Мы с Путиным договорились, что я беру под контроль основную часть. Она будет у нас в Беларуси, основная часть учений. У них — на нескольких полигонах, там до десятка полигонов будет задействовано», — пояснил Лукашенко, добавив, что Путин «будет контролировать те учения», на территории России, а сам он будет наблюдать за ходом маневров в Беларуси.
В ходе этих учений вооруженные силы двух стран, по словам Лукашенко, проверят, насколько готовы и слажены военные России и Беларуси. «У нас единая система ПВО, у нас единая политика оборонная, поэтому есть армия, ее надо обучать и тренировать», — заключил Лукашенко.
Российско-белорусские военные учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября на территориях обеих стран.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016