Лукашенко собрался воевать вместе с Россией

Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко вместе примут участие в военных учениях «Запад-2021». Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

«У нас союзная армия с Россией. Это две страны, вооруженные силы хоть и очень похожи, но слаживание должно быть, если вдруг не дай бог...» — заметил Лукашенко, подчеркнув, что именно поэтому российские и белорусские войска «должны вместе учиться». «Потому что воевать нам придется вместе», — добавил президент Беларуси. Он уточнил, что на учениях «Запад-2021» будет задействовано «огромное количество войск на территории двух стран — от Калининграда до Владивостока».

«Мы с Путиным договорились, что я беру под контроль основную часть. Она будет у нас в Беларуси, основная часть учений. У них — на нескольких полигонах, там до десятка полигонов будет задействовано», — пояснил Лукашенко, добавив, что Путин «будет контролировать те учения», на территории России, а сам он будет наблюдать за ходом маневров в Беларуси.

В ходе этих учений вооруженные силы двух стран, по словам Лукашенко, проверят, насколько готовы и слажены военные России и Беларуси. «У нас единая система ПВО, у нас единая политика оборонная, поэтому есть армия, ее надо обучать и тренировать», — заключил Лукашенко.

Российско-белорусские военные учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября на территориях обеих стран.