Украина и США усиливают сотрудничество в сферах энергетики и климата

Украина и США намерены работать над улучшением корпоративного управления на государственных предприятиях, обеспечением независимости энергорегулятора, декарбонизацией экономики и Украины и обеспечением ее энергобезопасности и экспортного потенциала, говорится в совместном заявлении министерств энергетики Украины и США об усилении двухстороннего сотрудничества в сферах энергетики и климата.

Заявление размещено на сайте и в Facebook Минэнерго Украины в четверг. Документ был подписан днем ранее в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Согласно заявлению, стороны намерены углубить и активизировать свой Стратегический диалог в сферах энергетики и климата (SECD), начатый в 2018 году.

Украина и США в рамках SECD договорились работать над улучшением корпоративного управления госпредприятий энергосектора с привлечением международных независимых наблюдательных советов, в состав которых входят соответствующие эксперты.

Планируется также работа над повышением независимости энергорегулятора и помощь Украине в развитии более конкурентоспособных и прозрачных энергорынков путем внедрения рыночных механизмов ценообразования.

Помимо этого, стороны намерены работать над декарбонизацией экономики Украины, повышением ее энергобезопасности и экспортного потенциала путем разработки и внедрения комплексного плана энергетического сектора. Этот план будет предусматривать взаимовыгодное сотрудничество в ядерной, солнечной, ветровой энергетике, водородных проектах и проектах накопления энергии, а также накапливания, утилизации и хранения углерода. Кроме того, он будет включать сотрудничество в сферах кибер- и физбезопасности и других технологиях, ориентированных как на спрос, так и на предложение, отмечается в заявлении.

Министерства энергетики обеих стан также могут привлекать к работе другие министерства и координировать работу с другими членами международного сообщества доноров во избежание дубляжа усилий и для максимального использования уже предоставляющейся помощи.

Вместе с тем, согласно заявлению, Украине планируется предоставлять помощь в реализации ее евроинтеграционных усилий, в том числе путем модернизации и строительства ключевых объектов энергоинфраструктуры.

В ближайшие месяцы стороны договорились провести инаугурационную встречу SECD.

Как сообщалось, НАЭК «Энергоатом» и американская компания NuScale Power подписали меморандум о взаимопонимании с целью изучения возможности строительства в Украине малых модульных реакторов.

Ранее «Энергоатом» и американская компания Westinghouse Electric в США подписали меморандум о строительстве в общей сложности пяти энергоблоков АЭС в Украине. Стоимость проекта определена на уровне до $25 млрд. Меморандум предусматривает участие компании Westinghouse в достройке ХАЭС-4 и еще четырех энергоблоков на других станциях по технологии AP1000 от Westinghouse.