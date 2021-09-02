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Беларусь отказалась направлять своего посла в США

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Беларусь отказалась направлять своего посла в США

Беларусь на фоне санкций США не видит смысла направлять в эту страну своего посла, хотя соответствующая кандидатура определена, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.

«Отношения с США, как и с любым другим государством, для нас всегда актуальны. Мы в свое время занимались подбором кандидатуры посла в Соединенные Штаты Америки. Более того, я хочу сказать, что у нас есть эта кандидатура. Но в нынешних условиях, естественно, нет смысла направлять нашего посла в США в связи с санкционными действиями, которые были предприняты этой страной по отношению к Беларуси», — заявил Макей журналистам.

В конце января Макей сообщал, что Беларусь в ближайшее время определится с кандидатурой нового белорусского посла в США, есть несколько вариантов. Замминистра иностранных дел страны Олег Кравченко, назначенный послом в Вашингтоне, скоропостижно скончался в декабре 2020 года. Он не успел уехать на работу в США из Минска.

При этом ранее США заявили, что не признают легитимными прошедшие в августе 2020 года в Беларуси президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко. Отношения Минска со странами Запада резко ухудшились. ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

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На фоне усиления санкционного давления белорусский МИД отозвал выданное ранее согласие на назначение Джули Фишер послом США. Кроме того, по требованию белорусской стороны американская дипмиссия была вынуждена сократить штат до пяти человек. Посольства двух стран в настоящее время возглавляют поверенные, после того как послы были взаимно отозваны в 2008 году.

США, Беларусь
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