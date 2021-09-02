Суд перенес дату вынесения приговора по делу о скифском золоте

Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте до 26 октября, сообщила СМИ пресс-секретарь инстанции Мелисса Зейлстра.

«Судебное решение по делу о крымских сокровищах было назначено на 14 сентября 2021 года. Однако в связи с непредвиденными обстоятельствами вынести приговор в этот день не удастся. Решение будет отложено до 26 октября 2021 года», — сказала пресс-секретарь.

Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым был аннексирован Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было решено вернуть.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов.