Украина хочет, чтобы США профинансировали проекты по декарбонизации

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США украинская делегация представила План трансформации Украины объемом $277 млрд, согласно которому НАК «Нафтогаз» может быть ответственна за реализацию большинства проектов по декарбонизации при содействии США, следует из соответствующего списка проектов, распространенном нардепом Алексеем Гончаренко в своем Телеграм-блоге в пятницу.

Источник в правительстве подтвердил агентству «Интерфакс-Украина», что этот список был подготовлен накануне визита. Однако, по его словам, уже непосредственно в США в него могли быть внесены некоторые изменения.

В частности, Группа запланировала проект по использованию биомассы для производства биогаза, биометана и электроэнергии, что предполагает строительство сети биогазовых установок и биоТЭС. Как отмечается, США могли бы обеспечивать Украину технологиями и оборудованием, а также предоставить льготы на американском рынке финансирования.

Проект рассчитан до 2030 года и требует финансирования в размере $10 млрд. Украина готова выделить в лучшем случае $3 млрд на его реализацию.

«Нафтогаз» также намерен заняться проектом по производству биотоплива второго поколения, в частности биодизеля, для экспорта в ЕС и внутреннего потребления. Роль США — аналогична. На реализацию проекта потребуется $2 млрд, из которых половину Украина может выделить самостоятельно.

Проект может быть завершен к концу десятилетия. Вместе с тем при поддержке США пилотный проект будет длиться от полутора до трех лет, тогда как вся программа может быть выполнена за семь лет вместо 10.

Кроме того, Группа предложила обустроить свои подземные хранилища газа (ПХГ) для хранения двуокиси углерода, «в том числе в случае начала производства «голубого водорода» из природного газа. Ожидается, что американские компании могли бы поделиться опытом в сфере улавливания, утилизации и хранения СО2.

В документе указано, что для реализации этого проекта необходимо $2,2 млрд инвестиций и порядка восьми лет. Украина самостоятельно может покрыть только третью часть расходов. При этом начало реализации проекта собственными силами будет зависеть от возможности вовлечения партнеров и обеспечения возможности поставки СО2 для достижения необходимых условий коммерциализации.

«При условии вовлечения США пилотный проект по переустройству ПХГ или закачиванию СО2 в существующие скважины можно было бы планировать внедрить уже в течение пяти лет с дальнейшим масштабированием до 2030 года», — говорится в распространенном документе.

Помимо этого, «Нафтогаз» рассчитывает на грантовое финансирование проекта по энергоэффективности со стороны США и вовлечение американских компаний для внедрения мер по энергоэффективности в Украине. Общий бюджет проекта составляет $7 млрд, Украина готова выделить $2,5 млрд.