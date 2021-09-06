«Некоторым коррупционерам закон не писан», - юрист объяснил, как Сытнику удается оставаться во главе НАБУ

Артем Сытник продолжает возглавлять Национальное антикоррупционное бюро, несмотря на решение суда, признавшее его коррупционером еще два года назад. Причина этого в том, что Сытник пользуется поддержкой иностранных государств и украинские власти ничего не могут с этим поделать.

Об этом заявил адвокат Ростислав Попович.

«Законодательство у нас хорошее и там написано, что коррупционер не имеет права занимать определенные должности, но некоторым коррупционерам закон не писан, потому что у них есть покровители в посольствах. Сколько бы ни было решений судов, они не будут исполнятся, потому что есть, скажем так, международные партнеры и им такой человек выгоден, независимо от того, что он делает, привлекали ли его или нет к административной или уголовной ответственности. А выгоден этот человек западным структурам потому, что он исполняет их волю, вот и все», — полагает юрист.

Ситуация с Артемом Сытником, по его мнению, свидетельствует о том, что у Украины уже недостаточно суверенитета, а у власти недостаточно политической воли.

«Во-первых, есть прямое управления Запада, что давно уже никто не скрывает. Но, во-вторых, нет власти, которая бы сказала, что „ребята, нет, стоп, это наше государство и мы хотим решать вот так и вот так, хотим, что бы это было по закону“. То есть мы имеем две составляющее — наличие внешнего управления и отсутствие здесь власти, которая может брать на себя ответственность и хочет брать на себя ответственность в интересах украинского народа. На сегодняшний день власть в лице депутатов и всех остальных работает не в интересах государства, а в интересах западных покровителей», — отметил адвокат.

Напомним, 6 сентября 2019 года Сарненский суд Ровенской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении. Директора НАБУ признали виновным и присудили штраф в размере 200 необлагаемых минимумов (3400 грн). Сытник был наказан за отдых в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, который оплатили другие люди, и директор НАБУ не указал сумму в декларации. Речь шла о 25 000 гривен.