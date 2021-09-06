«Некоторым коррупционерам закон не писан», - юрист объяснил, как Сытнику удается оставаться во главе НАБУ

Артем Сытник продолжает возглавлять Национальное антикоррупционное бюро, несмотря на решение суда, признавшее его коррупционером еще два года назад. Причина этого в том, что Сытник пользуется поддержкой иностранных государств и украинские власти ничего не могут с этим поделать.
Об этом заявил адвокат Ростислав Попович.
«Законодательство у нас хорошее и там написано, что коррупционер не имеет права занимать определенные должности, но некоторым коррупционерам закон не писан, потому что у них есть покровители в посольствах. Сколько бы ни было решений судов, они не будут исполнятся, потому что есть, скажем так, международные партнеры и им такой человек выгоден, независимо от того, что он делает, привлекали ли его или нет к административной или уголовной ответственности. А выгоден этот человек западным структурам потому, что он исполняет их волю, вот и все», — полагает юрист.
Ситуация с Артемом Сытником, по его мнению, свидетельствует о том, что у Украины уже недостаточно суверенитета, а у власти недостаточно политической воли.
«Во-первых, есть прямое управления Запада, что давно уже никто не скрывает. Но, во-вторых, нет власти, которая бы сказала, что „ребята, нет, стоп, это наше государство и мы хотим решать вот так и вот так, хотим, что бы это было по закону“. То есть мы имеем две составляющее — наличие внешнего управления и отсутствие здесь власти, которая может брать на себя ответственность и хочет брать на себя ответственность в интересах украинского народа. На сегодняшний день власть в лице депутатов и всех остальных работает не в интересах государства, а в интересах западных покровителей», — отметил адвокат.
Напомним, 6 сентября 2019 года Сарненский суд Ровенской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении. Директора НАБУ признали виновным и присудили штраф в размере 200 необлагаемых минимумов (3400 грн). Сытник был наказан за отдых в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, который оплатили другие люди, и директор НАБУ не указал сумму в декларации. Речь шла о 25 000 гривен.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016