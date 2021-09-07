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Сытник остается директором НАБУ из-за слабости украинской власти, - юрист

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Сытник остается директором НАБУ из-за слабости украинской власти, - юрист

В Украине главный антикоррупционный орган возглавляет человек, который еще два года назад был официально признан судом коррупционером. Причина этого в том, что Артем Сытник назначен директором НАБУ по инициативе Запада и украинские власти не решаются его уволить, считает юрист Алексей Бебель.

«Есть даже решение Конституционного суда, которое признало указ о назначении Сытника не соответствующим Конституции. Но, тем не менее, ничего не меняется по той причине, что этот орган был создан по прямому указанию из-за границы, поддерживается из-за границы. Поэтому никакие решения не принимаются и в текущей ситуации приниматься не будут», — уверен специалист.

В подобном положении дел он видит слабость органов власти Украины, которые слепо выполняют указания из-за рубежа.

«Наши органы власти идут навстречу любым пожеланиям, озвученным из-за границы, в том числе в вопросе борьбы с коррупцией. Но проблема в том, что так называемая борьба с коррупцией ныне стала просто консервным ножом глобализма, они не борются с бедностью, не борются с причинами ... Если в бедном обществе миллион долларов разделить честно, так что никто ничего не украдет, то все равно от этих денег много не будет. И если мы будем говорить, что все причины бед в коррупции, то мы уходим от ответа на самый главный вопрос, а почему существует бедность, а почему некоторые страны богатеют, а некоторые нет? Поэтому борьба с коррупцией в том виде, в котором она распространяется по всему миру и, в том числе, у нас — это прикрытие совершенно других интересов, взламывание чужих суверенитетов, экономик, выход на внутренние рынки и более ничего. Конечно, с коррупцией бороться нужно, в ней ничего хорошего нет. Но коррупция находится на третьем плане по сравнению с тем, что является настоящими проблемами общества», — убежден юрист.

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Напомним, 6 сентября 2019 года Сарненский суд Ровенской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном коррупционном правонарушении. Директора НАБУ признали виновным и присудили штраф в размере 200 необлагаемых минимумов (3400 грн). Сытник был наказан за отдых в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, который оплатили другие люди, и директор НАБУ не указал сумму в декларации. Речь шла о 25 000 гривен.

Артем Сытник
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