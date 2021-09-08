На турбазе в одесской Затоке сгорели 4 домика для отдыха

На базе отдыха «Феличита» в пгт Затока (Одесская область) утром в среду начался пожар, огонь распространился на 120 кв. м, повредив 4 домика для отдыха, жертв и пострадавших нет, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Сообщение о пожаре поступило в 6 ч. 20 мин. На момент прибытия спасателей, горели 4 домика на территории базы отдыха „Феличита“ в пгт Залив, существовала угроза распространения пламени на другие дома», — говорится в сообщении.

Пожарные локализовали пожар в 6:50 и полностью ликвидировали в 7:56 на площади 120 кв.м, не допустив распространения пламени.

«На базе отдыха проживало 25 человек, которые были эвакуированы до прибытия подразделений ГСЧС. Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет», — подчеркивают спасатели.